"Agent Running in the Field" é o nome do novo livro do famoso romancista de espionagem John le Carré. Tendo o Reino Unido como cenário, a obra ataca Boris Johnson, considerado um "porco ignorante" por liderar a "loucura do Brexit", e vai ser lançada em outubro, numa fase em que se aproxima a data de saída do país da União Europeia, dia 31 desse mês.

EPA/WILL OLIVER