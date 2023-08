A roda-gigante e o seu jogo de luzes continuam a destacar-se no meio dos enormes arranha-céus do emirado do Golfo, no coração de uma ilha artificial chamada Bluewaters, que abriga atrações turísticas, restaurantes e luxuosos apartamentos.

Inaugurada em 2021, Ain Dubai encerrou as atividades em março de 2022 para realizar "obras de melhoria", segundo o site oficial, e o encerramento foi sendo prorrogado até novo aviso. A data de reabertura será anunciada "no momento oportuno", com "novas e interessantes ofertas" para os visitantes, lê-se na página institucional online.

Com pouco petróleo, o emirado construiu a riqueza e notoriedade investindo em grande escala no turismo de luxo. Em 2022, o emirado recebeu 14 milhões de turistas, segundo dados oficiais. Com frequência, as autoridades anunciam grandes projetos, mas raramente comunicam os contratempos. Nem o grupo que dirige a Ain Dubai nem seus proprietários ou sócios responderam às perguntas da AFP.

Rumores e especulações