“Se nós formos uma só nação, as pessoas aceitam os sacrifícios em nome do bem comum, se começarem com gestos partidários as pessoas não aceitam o contraste”, afirmou o também ex-vice-primeiro-ministro.

Num debate promovido pela distrital de Braga do CDS-PP, liderada pelo eurodeputado Nuno Melo, Paulo Portas foi instado a dar a sua opinião sobre a realização de iniciativas que juntam um grande número de pessoas, como a manifestação do 1.º de Maio, ou a Festa do Avante!, em tempos de pandemia.

“Vivemos três estados de emergência […] e se isso existe é porque a questão da saúde pública prevalece sobre quaisquer outras”, salientou o antigo ministro, assinalando que “qualquer manifestação coletiva corre um risco enorme de se transformar num centro de contágio”.

Segundo Paulo Portas, estas iniciativas – que também já foram criticadas pelo atual líder do partido, Francisco Rodrigues dos Santos, – contrapõem-se “inexplicavelmente às medidas de confinamento, quarentena e distanciamento que as sociedades estão obrigadas a respeitar” durante esta pandemia provocada pela covid-19.

Depois de o Governo ter decidido a proibição de festivais de música até ao final de setembro, o primeiro-ministro, o socialista António Costa, admitiu a realização da Festa do Avante!, iniciativa que marca a ‘rentrée’ do PCP, desde que sejam cumpridas as orientações sanitárias da Direção-Geral da Saúde, porque a atividade política dos partidos "não está proibida".