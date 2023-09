Segundo um comunicado, de janeiro a agosto, o barlavento (oeste) algarvio absorveu cerca de 60% da procura imobiliária internacional na região, com o concelho de Portimão a destacar-se com 23,6% do total.

O mercado de compra e venda foi nesse período liderado por ingleses, responsáveis por 15,7% das transações, seguindo-se brasileiros (14,9%), norte-americanos (7,8%) e alemães (6,9%).

Ainda de acordo com a empresa, os cidadãos estrangeiros evidenciam maior interesse por apartamentos (61,9%), mas também compram moradias (21,6%) e terrenos (10,4%)

A imobiliária indica que o segmento habitacional foi o mais procurado, tendo representado cerca de 83,5% da procura global de investimento internacional no Algarve.

Assim, a zona mais ocidental do Algarve representou cerca de 60% da procura estrangeira, face aos 40% dos concelhos mais a este, segundo o comunicado.

Os dados agora apresentados, relativos aos primeiros oito meses de 2023, mostram que, por concelho, Portimão lidera o ranking da procura estrangeira por imóveis, registando 23,6% do total na região.

Seguem-se Albufeira (11,3%), Lagos (8,2%) e Silves (7,5%), concelhos localizados na zona do barlavento.

Nos concelhos do sotavento há um equilíbrio na procura: Loulé (8,9%), Faro (8,8%), Tavira (8,6%) e Olhão (6,6%).

Os dados compilados pela Remax também indicam que as freguesias de Portimão (pertencente ao concelho com o mesmo nome), Albufeira e Olhos de Água (Albufeira), Tavira (Tavira), Faro (Faro) e Quarteira (Loulé) concentraram no seu conjunto cerca de 50% de toda a procura internacional no Algarve.