A hasta pública terá lugar no 5.º piso do edifício dos Paços do Concelho, na Sala da Assembleia Municipal.

A autarquia recorda que o valor da licença será pago "com o depósito legal imediato de 10% do seu valor" e que operador dispõe de 30 dias para proceder ao pagamento do restante montante, sendo que só a partir desse momento será emitido o alvará.

De acordo com a publicação, a localização dos pontos de partilha é definida pela autarquia e será disponibilizada no seu 'site'.

As candidaturas decorrem até ao final deste mês.