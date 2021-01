A circulação automóvel na Avenida de Dom Carlos I, no Porto, vai ser interrompida a partir das 22:00, devido às previsões de agravamento das condições meteorológicas previsto para o fim de semana, informou a Câmara do Porto.

“Na sequência de previsões que apontam para um agravamento das condições meteorológicas a partir da noite de hoje, nomeadamente vento forte, precipitação e agitação marítima forte, a Proteção Civil Municipal toma esta medida preventiva”, refere a autarquia na sua página na Internet.

A Proteção Civil Municipal recomenda à população que tome as devidas precauções, apelando ao respeito pelos perímetros de segurança estabelecidos para peões e veículos junto da orla costeira e acessos aos molhes – Av. de Dom Carlos I, Av. do Brasil e Av. de Montevideu. Desaconselha ainda o estacionamento de viaturas e a circulação de pessoas nas zonas junto a toda a orla marítima.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), prevê-se a ocorrência vento forte - com rajadas até 75 km/h - e períodos de chuva, por vezes forte, a partir do início da noite desta sexta-feira até às primeiras horas de sábado.