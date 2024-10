A Escola de Negócios da Universidade do Porto, Porto Business School, vai receber, no dia 7 de novembro de 2024, a primeira edição do "Manufacturing Tech Summit", organizado pela empresa de software Muvu Technologies, que vai reunir líderes e especialistas em tecnologia para discutir o futuro da indústria.

Com foco total em dados, Inteligência Artificial (IA) e sistemas MES (Manufacturing Execution Systems), o evento vai abordar como estas ferramentas estão a ser utilizadas para enfrentar um dos maiores desafios da atualidade: a gestão eficiente de dados e a tomada de decisões em tempo real.

Os participantes vão ter a oportunidade de descobrir como transformar dados em vantagem competitiva sem se perder na complexidade técnica, obtendo respostas a questões cruciais que afetam o setor industrial.

Com início marcado para as 14h00 e sessão de encerramento agendada para as 17h45, o evento vai contar com uma palestra do fundador da ZAAI, Luís Roque: "Transformar a indústria em decisões baseadas em dados".

Segue-se uma mesa redonda com Tiago Peralta Santos (CEO da Muvu), Davide Carneiro (investigador no INESC TEC) e Pedro Silva (diretor de Consultoria na Forvis Mazars) para discutir as estratégias que as empresas devem adotar para aproveitar ao máximo o poder dos dados.

Numa palestra dinâmica, Bruno Silva, diretor de I&D da Muvu, vai apresentar tecnologias emergentes, com destaque para Predictive Quality, Generative AI, Federated and Transfer Learning, oferecendo uma visão prática das suas aplicações.

Haverá ainda espaço para outra mesa redonda com João Brás (engenheiro na Tekever), Sara Dias (diretora de Engenharia e Manutenção na Bial) e outros convidados, que vão explorar os benefícios estratégicos da digitalização e da inovação no setor empresarial.

Ao longo da tarde, serão também destacados casos de sucesso e novas tecnologias que estão a redefinir o setor industrial, com intervenções de especialistas e executivos da área.

Para terminar, o evento oferece um "networking cocktail", uma oportunidade de aprendizagem e partilha de conhecimentos.

O "Manufacturing Tech Summit" destina-se a profissionais da indústria, gestores de operações, engenheiros e decisores que procuram compreender e aplicar as últimas tendências tecnológicas para otimizar a produção, reduzir custos e aumentar a eficiência.

As inscrições estão abertas e os bilhetes podem ser adquiridos no site oficial do evento.