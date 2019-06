Contactado pela Lusa a propósito da 5.ª edição da Conferência Internacional de Cibersegurança (C-DAYS), que se iniciou hoje na Alfândega do Porto e onde participa, Hugo Bastos disse que apesar das ferramentas tecnológicas desenvolvidas, tendo em vista a cibersegurança dos sistemas portuários, o “porto como um ecossistema de entidades” continua sujeito a “ameaças além das surpresas tradicionais”.

“Temos outro tipo de ameaças além das surpresas tradicionais, uma vez que é um local sujeito ao tráfico ilegal de droga, contrafação, mesmo emigrantes de apoio à emigração ilegal, são algumas das preocupações que temos e os ciberataques que podemos ter ao nível do cibercrime neste âmbito podem ser importantes”, afirmou.

Segundo o responsável, à semelhança do que acontecera em 2013 no Porto de Antuérpia, na Bélgica, quando os sistemas foram atacados por ‘hackers’ motivados pelo tráfico de estupefacientes, também as restantes autoridades portuárias estão em “risco inerente” de serem atacadas em situações semelhantes.

De acordo com Hugo Bastos, o porto do Douro, Leixões e Viana do Castelo está “alinhado” com as restantes autoridades portuárias europeias, mas permanece “vulnerável”, nomeadamente no que diz respeito à “coordenação com todos os agentes económicos”.