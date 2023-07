Para esta condição muito contribui o facto de o burgo portuense ser um destino turístico por excelência, ao que não é alheia a presença da base da Ryanair, desde 2009, os laços históricos com a Galiza e a proximidade a Santiago de Compostela.

O Porto e os caminhos de Santiago estão na moda e a crescente afluência de peregrinos vai muito além da essência da peregrinação, que remonta ao século IX, com a descoberta do túmulo do apóstolo São Tiago, por acidente, por um camponês.

Em 2022, partiram do Porto pelo Caminho Português (ou Central) e pelo da Costa, 40.896 peregrinos e no primeiro semestre de 2023 a segunda posição mantém-se segura com 22.263, atrás de Sárria (50.587) e à frente de Saint-Jean-Pied-de-Port (14.060).

Para se ter uma ideia da importância crescente do Porto nos caminhos de Santiago, há 10 anos não ia além do sexto ponto de partida, com apenas 8.859, atrás de Sárria (52.063), Saint-Jean-Pied-de-Port (26.570), León (10.742), Cebreiro (10.724) e Tui (9.395).

Sárria, uma cidade com cerca de 13 mil habitantes, é o ponto de partida escolhido por muitos peregrinos, que têm que andar um mínimo de 100 quilómetros para receber a ‘Compostela’ (certificado da peregrinação), atestada pelos carimbos na credencial.

Tui, a 120 quilómetros de Santiago, surge na terceira posição do ‘pódio’ de 2022 (com 33.665 peregrinos), à frente da comuna francesa Saint-Jean-Pied-de-Port (27.953), ponto de partida para o Caminho Francês, e Ferrol (22.915), uma das saídas do Caminho Inglês.

Valença, cidade raiana do distrito de Viana do Castelo, a 105 quilómetros de Santiago de Compostela, de onde sai uma espécie de ‘pequeno caminho português’, surge logo a seguir na lista.

Este percurso, bastante acessível e com início a cerca de quatro quilómetros de Tui (Espanha), é o ideal para os peregrinos menos experientes, que podem chegar a Compostela em cinco dias, com paragens em Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis e Padrón.

A capital das Astúrias, Oviedo, ponto de partida do Caminho Primitivo, surge também em destaque, tal como as etapas do Caminho Francês de León, com a sua imponente catedral gótica, e Cebreiro, que é o primeiro povoado na Galiza.

Ao longo do Caminho Francês várias localidades são eleitas pelos peregrinos como ponto de partida, dependendo dos dias disponíveis para chegar a Santiago ou da quilometragem pretendida, como Ponferrada, Roncesvales e Astorga.