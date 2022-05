Fonte da Câmara do Porto adiantou à Lusa que as três válvulas que compõem a conduta de gás (Praça da Liberdade, Clérigos e Virtudes)​​​​​​​ já foram "desligadas" e "intercetada" a que originou a fuga nas obras da nova linha Rosa da Metro do Porto.

A situação, que levou à evacuação de edifícios nas imediações e ao desvio do trânsito para o Túnel de Ceuta, já "está resolvida", prevendo a autarquia que aquela zona central da cidade regresse, entretanto, à normalidade.

Também em comunicado, a Metro do Porto esclarece que os serviços da Portgás estão a tratar da reparação da conduta e que a empreitada "retomará logo que possível a normal laboração".

"Não há quaisquer danos pessoais ou materiais a registar", acrescenta a empresa.

Segundo a autarquia, a fuga ocorreu numa conduta de gás em frente ao Hotel Intercontinental, pelas 13:55, o que originou a evacuação do Banco de Portugal e daquela unidade hoteleira.

No local encontram-se elementos da Proteção Civil Municipal, PSP, Polícia Municipal e Batalhão de Sapadores Bombeiros do Porto.

Fonte oficial da Metro do Porto confirmou hoje ao SAPO24 a fuga de gás na obra da praça da Liberdade. No decurso dos trabalhos, foi "inadvertidamente interceptada uma conduta de gás, provocando uma ligeira fuga", adianta a mesma fonte.

"A Metro do Porto accionou de imediato os meios internos e os da Protecção Civil, de acordo com o Plano de Segurança da empreitada", esclarece.

"Em simultâneo, os serviços da Portgás estão já a tratar da reparação da conduta interceptada, pelo que a empreitada, neste local, retomará logo que possível a normal laboração. Não há quaisquer danos pessoais ou materiais a registar."

Debaixo desta, secção final da avenida dos Aliados, no centro do Porto, está a ser construída a futura linha Rosa do Metro do Porto.

[Notícia atualizada às 15:25]