O protocolo constitui o “arranque formal do processo” da nova ponte e “desencadeará uma série de procedimentos, como a elaboração de estudos de impacte ambiental e de mobilidade mais aprofundados, elaboração de cadernos de encargos e programas de concursos ou pedidos de pareceres”, adianta o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, na proposta a analisar na 18.ª reunião pública do atual mandato, a que a agência Lusa teve acesso.

Os municípios do Porto e de Vila Nova de Gaia anunciaram em 12 de abril a construção de uma ponte sobre o Douro, à cota baixa, que vai ligar Oliveira do Douro (Vila Nova de Gaia) e Campanhã (Porto), numa obra de 12 milhões de euros, inteiramente financiada pelas duas autarquias.

No documento a analisar na terça-feira pelo executivo do Porto assinala-se que os dois municípios avançam para a nova ponte porque “estão de acordo com a urgência de criar uma nova travessia rodoviária à cota baixa, que possa retirar trânsito automóvel dos dois centros históricos, desviando-o para zonas de expansão e diminuindo a pressão onde ela é mais evidente”.

No caso do Porto, refere a proposta de Rui Moreira, a travessia “contribuirá para a estratégia de intervenção que está a ser implementada na sua zona oriental, baseada numa forte aposta na reabilitação urbana e em projetos urbanos estruturantes”, como a reabilitação do Matadouro Municipal ou a construção do Terminal Intermodal de Campanhã.

A Câmara de Vila Nova de Gaia já analisou o protocolo no início de junho e o presidente da autarquia, Eduardo Vítor Rodrigues, afirmou então que o processo está em "velocidade de cruzeiro", prevendo-se que "entre outubro e novembro esteja pronto o procedimento para lançar concurso para o projeto".

Em 17 de abril, a oposição na Câmara do Porto criticou Rui Moreira (independente) por ter apresentado o projeto para a nova ponte sobre o Douro sem dar conhecimento prévio ao executivo, questionando também que estudos sustentam a opção anunciada.