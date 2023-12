Os concertos de Passagem de Ano dividem-se, este ano, por dois palcos: um instalado na Avenida dos Aliados e outro na Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal. À meia-noite, o habitual espetáculo de fogo de artifício, na Praça da República, promete fazer entrar a cidade com o pé direito no ano de 2024.

Quanto aos artistas convidados, há músicas para todos os gostos: a partir das 22h30, o palco instalado nos Aliados acolhe o projeto We Trust, alter-ego musical do realizador, videasta e fotógrafo André Tentúgal, que promete mostrar, ao vivo, temas do novo disco e recordar canções que marcaram os álbuns anteriores.

Às 00h10, logo após a passagem para o novo ano, o palco é ocupado por um dos cabeças de cartaz: Richie Campbell promete contagiar com os sons e a sua animação os Aliados, num concerto que marca, em pleno coração da cidade, o novo ano. A noite terminará com a atuação do artista Zinko, que fará um live act.

Já no palco instalado na Praça do Rossio dos Jardins do Palácio de Cristal, os sons são outros – e para todas as idades. A noite arranca, às 22h30, com a atuação de Carolina Deslandes, que promete fazer uma viagem pelos temas que todos conhecemos e por novas músicas, que prometem surpreender toda a família. Logo após a meia-noite, será a vez de Jimmy P “jogar” em casa: o músico do Porto apresenta-se à cidade com um conjunto de temas que promete fazer ainda mais a festa nesta noite tão especial.

Nos dois palcos, o coletivo OCUBO assina um espetáculo multimédia, de nome “Porto Amado”, que servirá de contagem decrescente, a partir das 23h50. Já na Praça da República, a contagem decrescente terá um convidado especial: o humorista Francisco Menezes é a voz convidada para dizermos “adeus, 2023; olá, 2024”.