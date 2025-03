A cidade do Porto prepara-se para receber a segunda edição da SIM Conference (Startups & Investment Matching) nos dias 8 e 9 de maio. O evento, que é organizado pela Startup Portugal e que decorre no Centro de Congressos da Alfândega do Porto, quer unir startups e investidores de vários países, com um foco nas estratégias de liderança e crescimento num contexto de expansão da Inteligência Artificial.

Em comunicado, a organização acrescenta que a escolha do Porto para a realização do evento reafirma a posição da cidade como um centro de tecnologia e inovação em Portugal. A região norte acolhe várias startups relevantes do setor, o que contribui para o seu reconhecimento como um polo de empreendedorismo.

Entre os oradores confirmados destacam-se nomes como Sacha Michaud, co-fundador da Glovo App; Nick Pickles, ex-vice-presidente da rede social X e atual executivo da Tools for Humanity; Sharon Goldstein, fundadora da Amplify+ e ex-diretora global de experiência da Amazon; e Diogo Mónica, co-fundador da Anchorage Digital.

A lista de participantes inclui também Marcelo Lebre, presidente e co-fundador da Remote; Vivienne Ming, fundadora da Socos Lab; David Gonzales Martin, representante regional do Fundo Europeu de Investimento para Espanha e Portugal; e Mauro Frota, CEO da BHOUT.

O evento conta ainda com representantes de fundos de investimento como Plug and Play EMEA Fund Management, Armilar, Joyned Capital, Profounders Capital, Maze Impact e Antler.

Filipe Araújo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, afirma que “o Porto reafirma-se, mais uma vez, como polo de inovação e empreendedorismo ao acolher a segunda edição da SIM Conference”. Acrescenta ainda que o compromisso é “continuar a criar um ecossistema vibrante e competitivo, onde as melhores ideias possam crescer e transformar o futuro”.

Por sua vez, António Dias Martins, Diretor Executivo da Startup Portugal, sublinha que “a SIM Conference assume um papel essencial na conexão entre startups e investidores, promovendo o crescimento do ecossistema empreendedor em Portugal”. Martins destaca também que “o regresso deste evento ao Porto demonstra a força e a atratividade da região enquanto hub de inovação”.

A conferência abordará temas como o futuro da tecnologia, estratégias para o desenvolvimento de startups e liderança no contexto da disseminação da IA. O objetivo é consolidar a região Norte de Portugal como um centro de inovação a nível internacional.

A SIM Conference conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto como City Host e vários patrocinadores, entre os quais a Google como Gold Sponsor, e Galp, Vodafone, PwC, Huawei, Câmara Municipal de Matosinhos e KPMG como Silver Sponsors.

O registo para startups, investidores e todos os que queiram participar na SIM Conference 2025 está aberto e os bilhetes podem ser adquiridos aqui.