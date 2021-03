"Estes cidadãos elevam para 2.674 o total de requerentes e beneficiários de proteção internacional acolhidos por Portugal nos últimos anos, ao abrigo dos vários programas em que o país participa", lê-se em comunicado conjunto enviado às redações pelos gabinetes da ministra de Estado e da Presidência e do ministro da Administração Interna.

É ainda referido que, "no caso dos migrantes salvos por navios humanitários, os 5 que chegaram ontem a Lisboa elevam para 224 o total desses cidadãos acolhidos por Portugal – país que tem dado resposta positiva a todas as situações de emergência registadas nos últimos meses no Mediterrâneo".

Em relação aos 23 refugiados chegados quinta-feira, ao abrigo do Programa de Reinstalação do ACNUR, sobe para 672 o número de pessoas vindas de campos de refugiados do Egito e da Turquia e com diferentes nacionalidades (da Síria, Iraque, Etiópia, Serra Leoa, Sudão, Sudão do Sul, Eritreia, Somália).

O comunicado frisa que "todos esses cidadãos beneficiam do Estatuto de Refugiado concedido por despacho do Ministro da Administração interna, sendo titulares de uma Declaração comprovativa do Estatuto de Proteção Internacional enquanto aguardam a emissão do Título de Residência para Refugiado, nos termos da Lei de Asilo".