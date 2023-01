António Costa falava hoje na inauguração da residência Nossa Senhora da Piedade, na Cova da Piedade, no concelho de Almada, que terá uma oferta de 80 camas para idosos num investimento total de oito milhões de euros, dos quais 2,7 são provenientes do PRR.

“Nunca teríamos a capacidade de, em tão pouco tempo, aumentar em 30 por cento a oferta de camas para idosos se não tivéssemos o PRR", disse António Costa na cerimónia.

Segundo o primeiro-ministro, a nova Estrutura Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) do Centro Social e Paroquial Padre Ricardo Gameiro, hoje inaugurada, é um exemplo que responde à pergunta “o que acontece com os dinheiros do PRR”.

Cerca de dois terços da totalidade das verbas do PRR, adiantou António Costa, já estão adjudicadas, tendo a Comissão Europeia validado a transferência para Portugal de um terço desse montante.

“Nestas verbas adjudicadas são cerca de 93 mil projetos no conjunto do país”, disse, explicando que o PRR é um recurso para dar uma resposta estrutural a problemas estruturais identificados por cada país.

No caso de Portugal, frisou, um dos problemas estruturais identificados prende-se com a necessidade de reforçar as respostas para os idosos, permitindo assim o financiamento de 14 mil camas às quais acrescem 18 mil camas ao abrigo do programa nacional Pares.

Para a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, o dia de hoje, Dia de Reis, “é um momento para agradecer à grande capacidade que o setor social tem tido em estar presente e em plena pandemia não baixar os braços”.

“Hoje só estamos aqui graças a vós, graças a um momento tão crítico como a pandemia e por terem arriscado e decidido investir para conseguir uma resposta social diferenciadora”, disse, adiantando que a pandemia mostrou de uma forma evidente que “ninguém se salva sozinho e de como o Estado social é determinante para responder em momentos críticos mas também em momentos estruturais”.

Segundo o presidente da direção do Centro Paroquial padre Ricardo Gameiro, o projeto para o espaço agora inaugurado começou há seis anos com a compra do terreno e surge face à necessidade de dar respostas às listas de espera existentes numa área com uma população muito envelhecida.

O padre José Pinheiro explicou que a obra, desde o concurso à adjudicação, durou dois anos e que a nova estrutura está localizada no coração da cidade de Almada, permitindo que as pessoas a acolher estejam enquadradas no seu bairro e junto das famílias.

No final da cerimónia António Costa foi questionado pelos jornalistas sobre a recente demissão da secretária de Estado da Agricultura Carla Alves, mas saiu do local sem tecer qualquer comentário sobre o assunto.