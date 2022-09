Segundo o boletim epidemiológico semanal da DGS, em relação à semana anterior, registaram-se mais 1.493 casos de infeção, verificando-se ainda mais quatro mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório.

Com base nesse critério, o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 404 pessoas, menos 18 do que no mesmo dia da semana anterior, com 26 doentes em unidades de cuidados intensivos, menos um.

"O número de novos casos de infeção por SARS-CoV-2 / COVID-19, por 100 000 habitantes, acumulado nos últimos 7 dias, foi de 191 casos, com tendência crescente a nível nacional. O R(t) apresentou um valor superior a 1 a nível nacional e em todas as regiões, o que indica uma tendência crescente de novos casos", lê-se no relatório.