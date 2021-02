Portugal registou mais 3.480 novos casos de infeção com o novo coronavírus e 167 mortes relacionadas com a covid-19 nas últimas 24 horas.

Relativamente aos internamentos hospitalares, o boletim epidemiológico da DGS indica que estão internadas 5.570 pessoas (menos 259 do que ontem), das quais 836 em salas de cuidados intensivos (menos 17 do que no dia anterior).