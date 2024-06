Portugal vai estar representado no concurso completo de equitação, que junta as disciplinas de saltos, cross e dressage, com a vaga a ser ocupada pelo cavaleiro Manuel Grave, anunciou hoje o Comité Olímpico de Portugal (COP).

De acordo com o COP, a vaga foi atribuída a Portugal pela realocação de quotas, com Manuel Grave a ser o eleito para representar as cores lusas, que voltam a ter um elemento em concurso completo, pela primeira vez desde Atenas2004. Com esta vaga, Portugal passa a ter cinco quotas em equestre, com a equipa de dressage, que apura ainda três cavaleiros para a prova individual, e um lugar nos saltos de obstáculos.