Entre os quase 40 países analisados, nesta categoria, no estudo “Impacto do ‘branding’ e conteúdos patrocinados no jornalismo”, em Portugal 7% das pessoas pagam por notícias disponíveis na internet, apenas à frente da Croácia, onde a proporção se fixa em 6%.

No mesmo patamar que Portugal figuram países como a Grécia, Hungria, Chile ou República Checa.

Já a liderar a tabela surgem a Noruega e a Turquia, ambos com 34%.

“Não obstante os índices estruturalmente baixos de pagamento por notícias digitais um pouco por todo o mundo, países como Noruega e Turquia acabam por se destacar”, lê-se no estudo do Observatório da Comunicação (OberCom).

De acordo com o mesmo documento, no caso do país escandinavo, trata-se “de uma realidade mediática que combina marcas históricas bastante consolidadas por todo o país, como um serviço público de media que investe fortemente em inovação a nível de conteúdos e modelos de negócio, para além dos elevados níveis de literacia digital”.

Entre 2018 e 2019, a proporção de noruegueses que paga por notícias em formato digital aumentou quatro pontos percentuais de 30% para 34%.