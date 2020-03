"Podemos hoje dizer que salvámos [Portugal e Espanha] o lince-ibérico. Obviamente que ainda está ameaçado, o número de indivíduos que temos é muito limitado, mas já estamos a entrar em velocidade de cruzeiro", disse o secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento do Território, João Catarino, em declarações à agência Lusa.

O governante realçou "o sucesso e a forma como tem decorrido" o projeto de reintrodução da espécie, cujo resultado é "extraordinariamente positivo", tendo em conta que nas décadas de 70 e 80 do século XX havia "menos de 200" exemplares de lince-ibérico em liberdade na Península Ibérica e "hoje já há cerca de 800", 109 dos quais em Portugal.

E "a adaptação ao meio natural" dos exemplares de lince-ibérico libertados "tem sido muito positiva", frisou, sublinhado que já se registaram 91 nascimentos de lince-ibérico na natureza em Portugal, a maioria (75) nos últimos dois anos (29 em 2018 e 46 em 2019).

"Podemos estar obviamente orgulhosos do trabalho que se fez na última década para salvar esta espécie, que esteve fortemente ameaçada, está ainda ameaçada, mas julgo que hoje podemos olhar para ela já com muito mais segurança no seu futuro do que há cinco ou seis anos", afirmou João Catarino.

O secretário de Estado falava à Lusa a propósito da libertação hoje de um casal de lince-ibérico no Vale do Guadiana, no concelho de Mértola, distrito de Beja, subindo para 109 o número de exemplares da espécie a viverem livres na natureza em Portugal.