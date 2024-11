Portugal conquistou hoje o segundo lugar na final do Festival Eurovisão Júnior, que decorreu em Madrid, com a canção “Esperança”, interpretada pela cantora luso-venezuelana Victoria Nicole, revelou a União Europeia de Radiodifusão.

Segundo a organização, esta foi a melhor participação de sempre de Portugal na Eurovisão Júnior, com Victoria Nicole a receber 213 pontos, numa final conquistada pela Geórgia, com o cantor Andria Putkaradze e a música “To My Mom”, que somou 239 pontos.

A terceira canção mais votada foi “Hear me now”, de Artem Kotenko, pela Ucrânia.

De acordo com a página oficial do Festival Eurovisão Júnior, Victoria Nicole nasceu na Venezuela e vive em Portugal com os pais desde 2018.

Victoria Nicole, de 14 anos, representou Portugal na Eurovisão Júnior depois de ter vencido este ano o programa televisivo de talentos “The Voice Kids Portugal”.

O Festival Eurovisão da Canção Júnior 2024 realizou-se arena Caja Mágica, em Madrid. O tema deste ano, "Let's Bloom", pretendia celebrar a criatividade dos jovens talentos que participam no concurso.

Veja aqui um excerto da atuação da luso-venezuelana Victoria Nicole: