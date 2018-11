“É aquela região pela qual precisamos de puxar mais, para ter mais iniciativa”, frisou Maria Manuel Leitão Marques, que dedicou o dia de hoje à inovação social no Alentejo, aproveitando para participar, em Évora, num encontro com autarcas e técnicos de ação social de toda a região.

No que diz respeito ao Alentejo, indicou ministra, esta iniciativa pública nacional apoia, até ao momento, “32 projetos, com três milhões de euros”.

“Temos ao todo 232 projetos e 28 milhões de euros já alocados”, disse a governante, questionada pela agência Lusa, em Viana do Alentejo (Évora), onde assistiu, no agrupamento escolar do concelho, a uma ação do Programa ColorADD nas Escolas, apoiado pela iniciativa Portugal Inovação Social.

“Muitas vezes queremos fazer coisas, queremos tomar iniciativa e não temos financiamento. Neste caso, temos financiamento”, o que é preciso é “atrair mais parceiros”, sobretudo no Alentejo, sublinhou.

A Portugal Inovação Social é uma iniciativa pública nacional, pioneira na Europa, criada para promover a inovação e o empreendedorismo social em Portugal, através da mobilização de Fundos da União Europeia, no âmbito do Portugal 2020.

Gere quatro instrumentos de financiamento que se complementam e que acompanham o ciclo de vida dos projetos: Capacitação para o Investimento Social, Parcerias para o Impacto, Títulos de Impacto Social e Fundo para a Inovação Social.

“Este é o primeiro programa de um Estado-Membro a utilizar os Fundos Europeus Estruturais e de Investimento para potenciar a inovação social, sendo responsável pela mobilização de aproximadamente 150 milhões de euros até 2020”, pode ler-se na página de Internet da iniciativa.

A ministra realçou que os projetos desenvolvidos ao abrigo da iniciativa Portugal Inovação Social “não substituem as respostas tradicionais, como a escola pública ou como toda a área do apoio social que é dada pela Segurança Social”.

Estas respostas de inovação social, argumentou, “completam” as tradicionais e “introduzem outras soluções para problemas que são cada vez maiores, desde logo em termos demográficos”, nomeadamente no Alentejo, como é o caso do “isolamento das populações idosas, que tanto nos preocupa”.

As verbas disponíveis são destinadas “às regiões de convergências”, ou seja, ao norte, centro e Alentejo, e servem para apoiar “projetos sustentáveis”.

“Mais do que lucrativos, projetos que não precisam de apoios para viver, projetos que se sustentam a si próprios, mas que têm impacto social” e, “com ajuda dos empreendedores, com ajuda dos municípios e com este apoio da União Europeia que o Governo disponibiliza podemos fazer muito mais”, incentivou.