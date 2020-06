No comunicado, afirma-se que o “exercício tem como objetivo melhorar a flexibilidade e a interoperabilidade entre as forças dos países participantes de forma a fortalecer as suas capacidades de resposta combinada, além de ser uma demonstração da determinação internacional em garantir a estabilidade e, se necessário, a defesa da região do Mar Báltico”.

As áreas de treino incluem “operações de defesa aérea, guerra antissubmarina, interdição marítima e de contramedidas de minas”, lê-se ainda no texto.

Para “garantir a segurança e a saúde dos militares”, o exercício será “realizado em exclusivo no mar”, de forma a permitir melhorar a cooperação, mas também para garantir que “as suas guarnições permaneçam saudáveis e prontas a assegurar uma segurança regional contínua”.

O BALTOPS é um exercício anual, iniciado em 1972, e, segundo a Aliança Atlântica, “é uma demonstração visível do compromisso da NATO em promover a paz e a segurança na região do Báltico, ao possibilitar o treino das forças que mais rapidamente poderão responder em tempos de crise”.