Nas últimas 24 horas foram registados 1.090 novos casos confirmados de covid-19, face aos 1.646 casos assinalados ontem, dia com o número mais alto desde que os primeiros casos foram registados em território português.

No mesmo período, morreram 13 pessoas, seis no Norte, seis em Lisboa e Vale do Tejo e uma no Alentejo.

Há mais 12 pessoas internadas devido à doença face à ontem - num total de 843 doentes internados.

Nos cuidados intensivos, o número aumentou para mais duas pessoas internadas, num total de 124 doentes.

O Norte do país é a região com maior número de novos casos - 625 no total - seguido de Lisboa e Vale do Tejo, com mais 329.

Segue-se a região Centro com mais 82 casos, Algarve com 43, Alentejo com 7 e Madeira com 5.

Os Açores não registam hoje novos casos e o número total de casos confirmados desce de 296 (ontem) para 295 (hoje) o que motiva uma nota do relatório: " O relatório de hoje reflete uma descida do número total de casos da região dos Açores, por força da necessidade de correção da série histórica e da real atribuição dos mesmos a outra região de saúde".

Esta nota estará na origem de o somatório de novos casos de hoje, que região a região totaliza 1091 casos, seja na realidade de 1090.

Portugal regista, ao dia de hoje, um total de 31.397 casos ativos.

A pandemia causada pelo novo coronavírus já fez pelo menos 1.074.055 mortos em todo o mundo desde que foi notificado o primeiro caso na China, segundo um balanço diário da Agência France Presse (AFP), hoje divulgado.

Mais de 37.297.350 casos de infeção foram oficialmente diagnosticados desde o início da epidemia. Pelo menos 25.763.900 pessoas são agora consideradas curadas, de acordo com o mesmo balanço.