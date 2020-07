A secretária de Estado Adjunta e da Saúde considerou ainda que o reforço já previsto para a medicina intensiva, recursos humanos, meios de saúde pública e sistemas informáticos, além do aumento do orçamento inicial da saúde para 2020, sublinham "uma opção clara pela robustez e capacidade da resposta do Serviço Nacional de Saúde" (SNS) face ao desafio da pandemia e da prestação dos outros cuidados de saúde.