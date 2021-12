Em em entrevista à RTP, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, atualizou os números relacionados com a nova variante.

"Já estão identificados pelo Instituto Ricardo Jorge 19 casos desta variante e estão outros a serem investigados", disse Graça Freitas.

Todos os casos estão relacionados com o surto de Covid-19 do Belenenses SAD. Antes, estavam identificados 14 casos desta variante do coronavírus SARS-CoV-2 no país.

Graça Freitas admite ainda uma "duplicação dos casos de Covid-19 em Portugal dentro de cerca de 26 dias", o que projeta um cenário de 8.000 novos casos por dia no período do Natal.

A entrevista passará na íntegra na RTP3 a partir das 23 horas.