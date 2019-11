A informação foi divulgada pelo ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, que participa esta quarta e quinta-feira, em Sevilha, Espanha, na reunião do Conselho Ministerial da ESA, onde têm assento os ministros responsáveis pelas atividades espaciais nos 22 Estados-membros da agência.

Este ano, o Conselho Ministerial da ESA (Space19+) é presidido por Espanha e nele deverá ser aprovada pelos Estados-membros a copresidência do órgão governativo da agência para os próximos três anos (2020-2023), para a qual foram indicados Portugal e França, segundo o ministro.

No Conselho Ministerial da ESA vão ser ainda tomadas decisões sobre o orçamento, a estratégia e os programas espaciais da agência.

Manuel Heitor defende que as reuniões do órgão governativo da ESA passem a ser anuais em vez de trianuais, uma proposta que vai apresentar juntamente com o homólogo francês.

Portugal pretende aumentar em 20 milhões de euros, em média, as contribuições anuais para a ESA entre 2020 e 2025, totalizando uma quotização de 120 milhões de euros, de acordo com a estratégia preparada para a Space19+ pela agência espacial portuguesa Portugal Space, em colaboração com o gabinete do ministro.

Há três anos, no Conselho Ministerial de Lucerna, na Suíça, Portugal propôs reforçar com mais 30,50 milhões de euros, em relação ao total estimado anteriormente, a sua contribuição financeira para a ESA para o período 2017-2022, com os valores anuais a rondarem os 18,5 milhões de euros entre 2017 e 2019 e os 14 milhões e os 17 milhões de euros entre 2020 e 2022.