Em declarações aos jornalistas, à saída de uma conferência na Fundação Champalimaud, em Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa foi também interrogado sobre a ideia de que há uma presença chinesa excessiva na economia portuguesa e, na resposta, fez alusão às privatizações feitas na legislatura anterior.

"Perante uma decisão que, aliás, não é do meu mandato, é do mandato do meu antecessor e é do Governo anterior, acho que as relações que têm existido nos domínios de cooperação económica e financeira têm sido úteis para Portugal e importantes para Portugal, quer internamente, quer na projeção no mundo", considerou.

Quanto à visita de Estado de Xi Jinping, que começou na terça-feira e terminou hoje à tarde, o Presidente português afirmou: "Penso que o saldo global é muito positivo, porque se falou com franqueza, porque foram muitos os acordos que foram celebrados e porque há neste mundo multipolar uma colaboração que pode e deve haver".

Em seguida, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que Portugal tem "aliados", uns mais antigos e outros menos, e depois tem "amigos que não são aliados, mas podem ser parceiros", como a China.