Numa altura em que a presidência da União Europeia (UE) é assumida pela Finlândia, o tema da sustentabilidade ambiental foi colocado na agenda comunitária, com Helsínquia a querer uma região mais ‘verde’, mas os planos do país – e deste emigrante – não são de agora.

Pensada desde 2017, a primeira casa comunitária desenhada por Pedro Aibéo, que estará instalada num edifício centenário, começa agora a ganhar forma, com as obras no edifício a arrancarem no final deste ano para estarem prontas no terceiro trimestre do próximo.

Apesar de ainda não ter saído do papel, o projeto “Gamified Cohousing” já atraiu olhares estrangeiros, tendo Pedro Aibéo recebido convites para apresentar o projeto na exposição internacional de arte Bienal de Veneza, em Itália, e no museu nacional de arquitetura da Rússia, avança o próprio à agência Lusa, em Helsínquia.

Foi, aliás, a partir do “sonho de renovação de edifícios velhos e de preservação do património” que surgiu o “Gamified Cohousing”, que vai dar nova vida a uma antiga escola primária localizada na cidade de Lohja, a cerca de 50 quilómetros da capital finlandesa, considerada património protegido.

Mas apesar de o sonho comandar a vida, neste caso, foi também a realidade do setor da construção que fez este portuense, de 39 anos, apostar no ‘cohousing’.

“O maior motor das cidades é a construção, é 30 vezes mais do que o mundo dos computadores e é o que consome mais recursos naturais, mas se paramos isso, paramos toda a economia”, observa.