De acordo com o portal de notícias G1, os oito homens que foram detidos em São Pedro de Alcântara, cidade localizada no interior do estado de Santa Catarina, integram um alegado grupo neonazi internacional.

O promotor de Justiça Luiz Fernando Pacheco, responsável pelo caso, disse ao G1 que as investigações até ao momento indicam que o grupo preso defende a ideologia fascista e a apologia ao nazismo.

Os suspeitos não foram identificados pelas autoridades, mas após serem detidos em flagrante na segunda-feira, foi-lhes aplicada na terça-feira a prisão preventiva.

No local das detenções, a polícia encontrou panfletos, revistas e outros objetos que fazem menções ao nazismo.

Os suspeitos têm entre 22 e 48 anos e foram detidos por suspeita de prática dos crimes de associação criminosa e racismo.

Um deles é um cidadão português que mora há alguns anos no Brasil, segundo o G1, que cita fonte da investigação.

Dois homens do grupo teriam envolvimento em crimes de homicídio. Um deles usava uma pulseira eletrónica na perna após ser condenado por uma tentativa de homicídio em 2005 decorrente de um ataque contra judeus no estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Outro detido foi denunciado por duplo homicídio decorrente de uma disputa entre lideranças de células neonazis no estado brasileiro Paraná, em 2009, mas ainda não foi julgado, segundo informações da Rádio Gaúcha e do portal Zero Hora.