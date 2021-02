Sobre o "andamento do plano de vacinação", 35% dos inquiridos dá nota positiva, 31% atribuem negativa e 33% consideram que o plano está a correr "nem bem, nem mal" (1% não sabe ou não responde).

Já quanto à confiança no Governo para cumprir com o plano de vacinação dentro dos prazos definidos, 43% afirmam ter pouca confiança no Executivo, contra os 28% que dizem ter confiança grande ou muito grande no trabalho do Governo.

Cerca de 58% dos inquiridos têm confiança grande ou muito grande na capacidade do Serviço Nacional de Saúde e dos seus profissionais. Os que mais confiam no SNS são os inquiridos maiores de 65 anos.

O crédito do Governo é maior entre os idosos (45%) e menor nas faixas etárias dos 18 aos 49 anos. É na Grande Lisboa, e entre os eleitores do PS (60%) e da CDU (55%), que a confiança no executivo de António Costa se mantém alta.

Já sobre a prioridade concedida na vacinação de políticos, 54% rejeitam-na e 46% apoiam-na, especialmente se os destinatários forem o Presidente da República (91%) e o primeiro-ministro (78%) — sendo que ambos já tomaram a primeira dose da vacina. O mesmo não acontece em relação aos ministros (44% diz que) e muito menos em relação aos autarcas (11%) e aos deputados (4%).

Quanto à previsão sobre um regresso à normalidade, 40% dos portugueses diz que só daqui a um ano.