A viver há mais de quatro anos na capital alemã, Amanda Sá Pereira afirmou à Lusa que deixou de renovar o cartão de cidadão português, depois de ter enfrentado várias dificuldades.

Quando mostrava o documento português, tinha de apresentar também "um comprovativo de morada e o documento de registo na cidade", relatou à Lusa.

"Os correios não aceitavam" o cartão de cidadão e até para abrir conta num banco 'online' precisou de recorrer ao passaporte, afirmou a portuguesa.

Hoje, Amanda Sá Pereira diz que apenas utiliza o passaporte, que "cobre tudo" o que necessita.

O deputado do PSD Carlos Alberto Gonçalves questionou esta semana o Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre as dificuldades relatadas por cidadãos portugueses na Alemanha, cujos documentos de identificação não são reconhecidos por entidades públicas e privadas, nomeadamente os correios alemães, sendo alguns forçados a pedir a emissão do passaporte para recorrer a esses serviços.

Uma das dificuldades prende-se com a ausência de data de emissão no documento português.

Para Óscar Gaspar, as dificuldades não surgiram só nos correios mas também "para qualquer serviço no banco, na polícia, para fazer a carta de condução internacional, até para a inscrição na ordem dos médicos".

As entidades públicas ou privadas alemãs respondem quase sempre da mesma forma, relatou: "Digo que este é o documento oficial do meu país, pertencemos à comunidade europeia e têm que aceitar o cartão de cidadão como válido. Recuso-me a ir buscar um passaporte ou o documento de registo na cidade".