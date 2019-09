“Moro em Lisboa e trabalho em Sintra. Assim compensa muito”, afirmou.

Sandra Pires só lamentava ter deixado para a última da hora a ida ao Marquês de Pombal, embora tivesse de ir de propósito de Oeiras até à capital para conseguir o passe.

“Só hoje consegui vir a Lisboa, lá ao pé de casa não há nenhum sítio onde possa tratar do Navegante com urgência”, avançou, referindo estar há meia hora na fila, quando ainda estava a meio.

Já Diogo P. deslocou-se hoje pela segunda vez ao posto do Marquês de Pombal, depois de na segunda-feira, ao final do dia (o primeiro útil do mês), ter desistido devido à "enorme fila".

“Cheguei por volta das 19:00 e a fila era tão grande que nem sequer fiquei. Como fecha às 20:00 vi logo que não ia ser atendido, nem tentei”, explicou.

Hoje, vai ter “mesmo de esperar o tempo que for preciso”.

Segundo um funcionário do Metropolitano de Lisboa, na segunda e na terça-feira “houve o dobro da afluência para os passes escolares”, em comparação com o ano letivo passado.

“Comparado com ontem e anteontem a fila de hoje não tem nada a ver”, acrescentou à Lusa, lembrando, no entanto, que ao final do dia a afluência é maior, já que as pessoas saem dos empregos e não têm alternativa.

Solange só queria levantar o passe pedido "há já algum tempo", o tamanho da fila estava a deixá-la em dúvida: “Até assusta", disse, referindo que provavelmente iria desistir.

"Fazer as coisas com antecedência é sempre melhor, parece que neste caso não foi", gracejou, criticando a partilha da fila para fazer o pedido e para levantar o cartão.

Também no posto de atendimento da estação do Colégio Militar a afluência tem sido grande nos últimos dias, conforme contou uma funcionária, afirmando que as filas são maiores ao final do dia e também quando chegam os comboios.

Os utentes da Área Metropolitana de Lisboa (AML) começaram em 01 de abril a sentir alívio nos preços dos transportes públicos, no âmbito do Programa de Redução Tarifária, uma medida que visa reduzir o uso do transporte individual.

Foi criado um passe metropolitano, que permite viajar em todos os concelhos da AML, por um custo máximo de 40 euros, e um passe municipal para quem viaja apenas dentro de um concelho, que custa 30 euros.

Já o passe Navegante Família começou a ser vendido em 26 de julho para ser usado a partir de agosto, sendo que os utentes tiveram a oportunidade de o requerer a partir de 22 de julho, nos postos de atendimento dos operadores de serviço público de transporte de passageiros ou no portalviva.pt.

A modalidade do passe Navegante Família (municipal ou metropolitano) permite que três ou mais elementos do agregado familiar, com residência comprovada num dos 18 municípios da AML paguem, no máximo, o valor de dois passes metropolitanos (80 euros).

No caso de o passe ser Navegante Família municipal, o valor será de 60 euros.