Questionado pelos jornalistas sobre o caso, depois de o conteúdo de novas conversas entre o ex-juiz e os procuradores terem sido divulgados pela revista Veja, o Presidente brasileiro disse que irá assistir à final da Copa América de futebol, no domingo, no Rio de Janeiro, ao lado do ministro da Justiça em sinal de apoio.

"Pretendo domingo não só assistir à final do Brasil com o Peru, bem como, se for possível e a segurança me permitir, iremos ao gramado. O povo vai dizer se nós estamos certos ou não", afirmou Bolsonaro.

A revista Veja noticiou hoje que Moro terá atuado ilegalmente na operação Lava Jato porque pediu a inclusão de provas, criticou uma negociação de colaboração entre um réus e o Ministério Público Federal (MPF) e opinou nas investigações, quando ainda era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.

Numa extensa reportagem, a revista diz ter verificado mais de 600 mil mensagens trocadas por elementos da força-tarefa da Lava Jato durante três anos em parceira com jornalistas do portal de investigação The Intercept.