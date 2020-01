“Aqueles de nós que fomos ou somos voluntários, numa ou várias causas por que se desdobra a mesma causa social, que fomos ou somos autarcas, ou decisores públicos, sociais ou privados, ou meramente trabalhadores de uma faina mais notória ou mais modesta, sabemos, como sabem os que convosco trabalharam ou trabalham num conjunto empenho profissional, que a verdadeira chave do sucesso dos passos já dados ou que temos de dar se chama colaboração”, defendeu Marcelo Rebelo de Sousa.

O Presidente falava na sessão de encerramento do Ano Nacional da Colaboração, no âmbito da V Conferência Internacional sobre Governação Integrada, no Palácio de Belém, em Lisboa.

O chefe de Estado acentuou a ideia de que sozinho não se vai “tão longe e tão bem”.

“Só abatendo bandeiras, destruindo barreiras, ultrapassando capelinhas, apagando vaidades, deslumbramentos pessoais ou institucionais chegaremos lá”, defendeu.