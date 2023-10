Vista do Castelo de Guimarães e da estátua de D. Afonso Henriques através do primeiro Urbescópio em Portugal, em Guimarães, 30 de outubro de 2012. A Projecto Cosimo, em colaboração com a Câmara Municipal de Guimarães, procede à colocação do primeiro Urbescópio em Portugal, um monóculo de ferro que propõe um olhar diferente sobre detalhes fundamentais da paisagem e que será instalado no centro da cidade. JOSE COELHO/LUSA

© 2012