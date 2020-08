Em cada quadrante poderão ficar grupos de até quatro pessoas.

No Rio de Janeiro já eram permitidos, há cerca de duas semanas, banhos no mar e atividades desportivas nas praias – com recurso ao uso de máscaras -, mas não era permitido permanecer no areal para desfrutar da paisagem ou apanhar sol.

Contudo, tem ficado evidente a indisciplina dos ‘cariocas’, cuja presença é cada vez mais frequente nas praias de Copacabana e Ipanema e também nas da Barra de Tijuca, na zona oeste da cidade, e a prefeitura de câmara resolveu tentar organizar a permanência dos banhistas nas praias.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e um dos mais atingidos no mundo, ao contabilizar o segundo número de infetados e de mortos (mais de 3 milhões de casos e 101.752 óbitos), depois dos Estados Unidos da América.