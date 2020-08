Sílvia Costa garantiu que a autarquia está a acompanhar a situação “com natural preocupação”, mas mostrou “confiança” que a repetição dos testes, realizados esta manhã, vão reportar uma normalização das condições.

“Temos de esperar um período de 72 horas para receber os dados dos novos exames, mas acredito que os valores anormais que foram detetados nas colheitas do início da semana estão relacionados com a alterações das condições climáticas e das correntes. Creio que será uma situação pontual que já estará ultrapassada”, disse à agência Lusa a vereadora com o pelouro do Ambiente da autarquia poveira.

Desde quarta-feira que sete praias da frente urbana da Póvoa de Varzim foram interditadas a banhos, por indicação da Agência Portuguesa do Ambiente, devido a valores microbiológicos acima dos parâmetros de referência, forçando o Capitão do Porto local a mandar hastear a bandeira vermelha, nos areais.

Apesar desses resultados, Sílvia Costa lembrou que “nos últimos anos não tem havido qualquer problema com a qualidade das águas das praias da Póvoa de Varzim, que foram distinguidas com a bandeira azul”, considerando que este é um “problema pontual, que também afetou outros concelhos do litoral norte”.