“Decorridos três meses de vigência da medida de isenção do IVA nas 46 tipologias de bens alimentares, e de acordo com os dados que resultam da monitorização realizada pela ASAE, no âmbito do Acompanhamento dos Preços dos Bens Alimentares, até ao passado dia 17 de julho a redução dos preços dos bens alimentares ultrapassou o valor de 10%”, pode ler-se nota do Ministério da Economia e Mar.

Segundo o executivo, a redução de 10,06% no preço do mesmo cabaz alimentar traduz “uma redução relevante, progressiva e sustentada do preço dos bens alimentares que integram o referido cabaz”.

Tal leva o Ministério a considerar que a medida constitui “um dos fatores que contribuiu para a tendência de descida da taxa de inflação em Portugal, registada nos últimos meses”.

“Para alcançar estes resultados foi decisiva a concretização dos compromissos assumidos pelo Estado português, quer quanto à isenção do IVA, quer quanto ao reforço nos apoios à produção agrícola para mitigar o impacto dos custos de produção, bem como dos compromissos assumidos de todas as demais partes subscritoras do Pacto para a Redução e Estabilização de Preços dos Bens Alimentares com o desígnio de mitigar os impactos da inflação junto das famílias em Portugal”, acrescenta.