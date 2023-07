Esta é a quinta semana consecutiva de descidas nos produtos alimentares que compõem o famoso cabaz alimentar IVA Zero, mas nem todos têm seguido o mesmo caminho, segundo um estudo da Deco Proteste revelado esta terça-feira pelo Público.

De acordo com a Deco Proteste "seis continuam acima do preço praticado a 18 de Abril, nomeadamente "Brócolos, laranjas e maçãs", entre outros, que encareceram.

"Segundo os dados da associação de defesa dos consumidores disponibilizados ao PÚBLICO, os brócolos (24,07%), a couve-flor (13,06%), a maçã Gala (mais 8,1%), a maçã Golden (7,78%), a laranja (1,42%) e o lombo de porco (0,89%) são os que encareceram nos últimos três meses. Nestes casos, o aumento do preço de base ainda será superior ao da subida efectiva referida, considerando a remoção do valor do IVA no pagamento final do consumidor", lê-se no artigo.

Apesar destes aumentos, a verdade é que o balanço é positivo para o consumidor, dado que de "um valor acumulado de 136,83 euros na semana anterior à entrada em vigor da medida de isenção, o preço dos 41 produtos monitorizados diminuiu para 127,05 euros – uma queda de 9,78 euros. Entre os 41 produtos, 24 viram o preço descer mais de 6%".