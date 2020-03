Num comunicado, a Fundação Mo Ibrahim indicou que o Comité do Prémio, entidade independente liderada pelo antigo Presidente do Botsuana Festus Mogae, não selecionou qualquer vencedor.

"O Prémio Ibrahim reconhece a liderança verdadeiramente excecional em África, celebrando modelos exemplares no continente. É atribuído a pessoas que, através de uma governação notável no seu país, contribuíram para a paz, a estabilidade e a prosperidade do seu povo. Com base nestes rigorosos critérios, o Comité do Prémio não pôde atribuir o prémio de 2019", justificou Festus Mogae, que presidiu o Botsuana entre 1998 e 2008.

Comentando a decisão do Comité do prémio - que já foi atribuído a dois antigos Presidentes de países de língua portuguesa, o moçambicano Joaquim Chissano, em 2007, e o cabo-verdiano Pedro Pires, em 2011 -, Mo Ibrahim disse estar "otimista" de que o prémio poderá ser atribuído "em breve" a "um candidato merecedor".

"África enfrenta alguns dos mais complexos desafios do mundo, desde os desafios associados ao crescimento demográfico e ao desenvolvimento económico aos colocados pelos impactos ambientais", disse Mo Ibrahim, acrescentando que o continente precisa de "líderes capazes de governar democraticamente e de transformar estes desafios em oportunidades".