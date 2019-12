Rodrigues tinha-se evidenciado, no âmbito da Plataforma das Artes, contra os cortes na Cultura pelo Governo liderado por José Sócrates.

Encenador, ator e autor de textos teatrais, Tiago Rodrigues foi cofundador e diretor artístico da companhia Mundo Perfeito, tendo ao longo de cerca de uma década, criado mais de 30 peças, apresentadas em cerca de 15 países da Europa, América do Sul, Médio Oriente e Ásia.

"Uma das coisas que aprendemos cedo em teatro é que temos de deixar que o nosso fascínio se sobreponha ao pudor de pegar em grandes textos. Se a imponência da literatura levasse a melhor, não se fazia o 'Hamlet' há mais de 50 anos, porque já foi tantas vezes feito e tão bem", disse Tiago Rodrigues em setembro último, à agência Lusa.

Na companhia Mundo Perfeito, desenvolveu várias iniciativas entre as quais o projeto “Urgência” (2004-2007) que promoveu a nova dramaturgia portuguesa e levou à cena mais de 20 textos inéditos de autores portugueses, e o projeto “Estúdios” que, ao longo de cinco edições, entre 2008 e 2012, promoveu a colaboração entre artistas portugueses e estrangeiros.

Tiago Rodrigues foi o curador português do projeto europeu de laboratório artístico “Try Angle”, apoiado pelo Culture Programme da União Europeia, e foi professor convidado na escola de dança contemporânea PARTS, em Bruxelas, com a qual teve o primeirto contacto aos 21 anos, quando deixou os estudos na Escola Superior de Teatro e Cinema. Durante o curso nesta escola, foi jornalista no semanário regional Grande Amadora. Publicou pela primeira vez aos 13 anos, no DNJovem.

Deu aulas em diversas escolas de teatro e dança em Portugal, entre as quais a Universidade de Évora, Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo do Porto, Escola de Tecnologias Inovação e Criação e Escola Superior de Dança de Lisboa.

Em setembro último, marcou a temporada no Teatro da Bastilha, em Paris, com a estreia em França de "The Way She Dies" ("Como ela morre"), uma história de leitores do romance "Anna Karenina", de Tolstoi, que esgotou na capital francesa.

A peça esteve igualmente em cena em Toulouse, no sudoeste de França, e foi realizada em cooperação com a companhia belga STAN, enquanto o processo de escrita recebeu os contributos de Frank Vercruyssen, Isabel Abreu, Jolente de Keersmaeker e Pedro Gil, permitindo a apresentação em três línguas (francês, neerlandês e português).

"Bovary" e "António e Cleópatra", criações anteriores de Rodrigues, também estiveram em cena em teatros parisienses.

Em março, iniciou uma digressão internacional que levou as peças “By Heart” e “Sopro”, que escreveu e dirigiu, a palcos internacionais. "By Heart" foi da Austrália a Itália, Suíça, Canadá, Espanha, França e Grécia.

“Sopro”, que se estreou no Festival de Avignon, em julho de 2017, passou, entre outras, por salas de espetáculo de Áustria, Espanha, França, Rússia e Suíça.

A obra é uma peça de teatro sobre teatro, a partir das memórias de Cristina Vidal, ponto do D. Maria II.

No Festival de Outono de Paris, este ano, Tiago Rodrigues apresentou ainda "Please, please, please", um projeto de dança com as coreógrafas La Ribot e Mathilde Monnier.

O seu texto “Tristeza e alegria na vida das girafas”, que viria a inspirar o filme homónimo de Tiago Guedes, foi nomeado para o Prémio Ubu 2018, na área da escrita dramatúrgica.

No próximo ano, em agosto, ”Blindness and Seeing”, peça encenada por Tiago Rodrigues, concebida a partir de dois romances de José Saramago, será estreada pela companhia inglesa Royal Shakespeare Company.

Quando lhe foi atribuído o Prémio Europa de Teatro - Novas Realidades Teatrais, o júri disse que Tiago Rodrigues tem “dado vida a uma nova forma pessoal de construir pontes entre cidades e nações, tanto na cooperação civil, como artística, entre diferentes povos”, sendo assim um dos que “continuam a lutar por um novo Teatro Europeu, que vá além de qualquer barreira ou preconceito”.

"A cultura ainda é tratada em Portugal como um momento de celebração ou a efeméride que se põe na lapela em vez de ser uma questão dos dias úteis. O acesso à arte tem de ser uma coisa de segunda a sexta", afirmou o encenador à Lusa, em setembro, quando estreou "Como Ela Morre", no Teatro da Bastilha.