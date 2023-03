A mudança ocorre às 01:00 de 26 de março, este domingo, em Portugal Continental e na Região Autónoma da Madeira, devendo os relógios ser adiantados para as 02:00.

Já na Região Autónoma dos Açores, a mudança será feita às 00:00, passando para as 01:00.

Esta é a informação que consta no Jornal Oficial da União Europeia, sendo aplicada "nos termos do artigo 4.o da Diretiva 2000/84/CE do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante às disposições relativas à hora de verão".

O atual regime de mudança da hora é regulado por uma diretiva (lei comunitária) de 2000, que prevê que todos os anos os relógios sejam, respetivamente, adiantados e atrasados uma hora no último domingo de março e no último domingo de outubro, marcando o início e o fim da hora de verão.