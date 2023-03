Ajay Banga é o único indicado a suceder à Presidência da instituição financeira, um cargo atualmente ocupado por David Malpass, que deixa a liderança do Banco Mundial no final de junho.

De acordo com o comunicado, o conselho de administração "recebeu a indicação e deseja anunciar Ajay Banga, cidadão dos Estados Unidos da América, será considerado para o cargo. De acordo com os procedimentos estabelecidos, os diretos-executivos irão agora fazer a entrevista formal com o candidato".

Desde sua criação, após a Segunda Guerra Mundial, o Banco Mundial esteve sempre sob a liderança de um cidadão americano, enquanto, por acordo entre as potências ocidentais, o Fundo Monetário Internacional (FMI) é liderado por um europeu.

Banga, que foi anunciado pelo presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, no mês passado, tem 63 anos e nasceu em Pune, no estado indiano de Maharashtra.