Na parte final de uma entrevista à Antena 1, que durou cerca de 45 minutos, António Costa foi questionado se já conversou com a diplomata e antiga dirigente do PS desde que esta, em setembro, anunciou a sua candidatura a Presidente da República.

"Não", respondeu António Costa, antes de remeter para a Comissão Nacional do PS, que se reúne no sábado, em Lisboa, a posição do seu partido em relação às eleições para a Presidência da República.

Interrogado se defende um apoio do PS à candidatura de Ana Gomes, ou um apoio à eventual recandidatura presidencial de Marcelo Rebelo de Sousa, ou, ainda, como terceira via, a opção pela liberdade de voto, o líder socialista contrapôs que "a grande prioridade do PS é concentrar-se nas funções de governação".

"Ao longo da história o PS já teve várias posições. Já teve a posição de não apoiar nenhum candidato, já apoiou candidatos, mas nunca propôs candidatos. A posição que o PS terá nas eleições presidenciais será no sábado tomada pela Comissão Nacional", disse.

Ainda sobre este ponto das eleições presidenciais, António Costa referiu que hoje começa a ouvir os presidentes das federações do PS, tendo depois uma reunião do Secretariado Nacional do seu partido.

"No sábado de manhã, teremos uma reunião da Comissão Política e, finalmente, uma reunião da Comissão Nacional. O facto de não poder haver reuniões presenciais com todos os órgãos [partidários] não facilita o processo de decisão", disse, justiçando a existência desta série de reuniões.