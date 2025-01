À entrada para o Conselho Nacional do PSD, Moedas assegurou que não irá anunciar hoje a recandidatura à capital, mas fez questão de manifestar o seu apoio para Belém ao ex-líder do PSD e comentador televisivo.

"A minha visão sobre isso é clara, eu penso que há uma pessoa que reúne todas as condições, essa pessoa é Luís Marques Mendes, se ele se candidatar terá todo o meu apoio", afirmou.

Moedas considerou que o ex-presidente do partido já "deu provas" e "é conhecido dos portugueses".

"Sabem e sabemos muito bem com o que podemos contar com aquilo que ele é, com aquilo que ele fez, com o político que é e com o trabalho que fez durante anos e que as pessoas o conhecem", disse, acrescentando que "gostava muito" de ver Luís Marques Mendes em Belém.

Questionado se o PSD deve ter um plano B caso Mendes decida não avançar, rejeitou falar sobre este cenário: "Eu não falo de planos B, falo daquele que eu acho que é um homem que reúne todas as condições, um homem que deu tudo ao país, continua a dar", afirmou.

Já sobre as autárquicas de setembro/outubro, Carlos Moedas considerou que hoje é apenas tempo de falar aos militantes sobre o que foi feito em Lisboa nos últimos três anos.

Questionado se quer contar com o apoio da Iniciativa Liberal em Lisboa, Moedas fez questão de frisar que não é candidato, mas presidente da Câmara e é nessa qualidade que falará aos conselheiros nacionais.

Apesar de as autárquicas serem antes das presidenciais, previstas para janeiro do próximo ano, o autarca considerou que faltam ainda muitos meses e é tempo de os autarcas investirem, nomeadamente as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"Nós temos que estar focados no trabalho, eu penso que é importante recordar o trabalho que fizemos, porque eu vejo já uma campanha negativa a formar-se em Lisboa. É bom relembrar aquilo que foi feito e sobretudo relembrar que fizemos muito mais do que os outros", disse.

O Conselho Nacional do PSD está hoje reunido pela primeira vez este ano e com a nova composição saída do Congresso de Braga de outubro.

Ao contrário do que aconteceu desde que Luís Montenegro é presidente do PSD e primeiro-ministro, a sua intervenção foi fechada à comunicação social.

Montenegro chegou à reunião, no Centro de Congressos de Lisboa, ao lado do presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, que não é uma presença habitual nestas reuniões do órgão máximo entre Congressos.

Na ordem de trabalhos do Conselho Nacional, além da análise da situação política, consta também a apresentação, discussão e votação do orçamento do partido para 2025.