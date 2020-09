Neste contexto avançou que "março ou abril, na primavera, seria mais fácil para os idosos votarem, pois se insistirem em votar em janeiro vão retirar-lhes um dos poucos direitos que têm e, então, será uma vergonha", disse.

"Apelo ao primeiro-ministro, aos partidos políticos, ao Presidente da República para que intervenham, pois é a democracia que está em causa e o resultado pode sair inquinado", insistiu o candidato.

Sobre o desfecho da eleição o candidato do partido RIR - Reagir Incluir Reciclar avançou com uma convicção: "não sei se vou ter muitos ou poucos votos, mas de uma coisa tenho a certeza, vão ter de m pôr nas sondagens, nos debates depois de há cinco anos me terem chamado o candidato provisório, o outro? ".

A seis meses do fim do mandato do atual Presidente da República, são já oito os pré-candidatos ao lugar de Marcelo Rebelo de Sousa, apesar de o nome de um deles ainda ser uma incógnita.

As candidaturas a Presidente da República só são válidas depois de formalmente aceites pelo Tribunal Constitucional, e após a apresentação e verificação de um mínimo de 7.500 e um máximo de 15.000 assinaturas de cidadãos eleitores, até trinta dias antes da data da eleição, que deverá realizar-se no final de janeiro do próximo ano.