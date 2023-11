Diana Mondino, indicada por Milei para ser sua futura ministra, reuniu-se em Brasília com o ministro das Relações Exteriores de Lula, Mauro Vieira, informou o o jornal Itamaraty na rede social X.

Mondino, que também é deputada eleita, "entregou convite do presidente eleito Javier Milei para que o presidente Lula participe na sua tomada posse". Durante a campanha eleitoral Milei chegou a declarar que nunca se reuniria com o presidente do Braisl, chamando-o de "corrupto" e "comunista".

No entanto, Milei, que venceu as eleições presidenciais argentinas há uma semana, enviou a Lula uma saudação "com estima e respeito" e o convidou para sua cerimónia de posse que ocorre a 10 de dezembro.