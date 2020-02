Este debate "tardava muito por preconceitos que vinham do passado, sobretudo com origem no lusotropicalismo, que partia do princípio que em Portugal não existia racismo", defendeu José Luís Hopffer Almada.

O presidente da Associação Caboverdeana de Lisboa falava à agência Lusa a propósito dos 50 anos da instituição, que serão assinalados, no sábado, na Casa do Alentejo, em Lisboa, com uma conferência e uma gala em que marcarão presença os chefes de Estado de Portugal e Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Carlos Fonseca.

"No passado, no tempo do Império, também se partia do princípio de que não havia racismo nas colónias portuguesas e tudo isso condicionou o debate porque havia um certo negacionismo", disse.

Apontando que o lusotropicalismo surgiu como uma corrente positiva de combate às teorias intolerantes do nazismo e da defesa das raças puras e que defendia a mestiçagem, Hopffer Almada sublinhou que acabou por se tornar numa "ideologia imperial que persistiu até agora na sociedade portuguesa".