Num comunicado citado pela agência de notícias EFE, o Ministério das Relações Exteriores refere que Xi Jinping realiza esta visita a convite de seu homólogo cazaque, Kassym-Jomart Tokayev.

A viagem decorre entre os dias 02 e 06 de julho e conta com a presença do líder chinês na 24.ª Cimeira do conselho de chefes de Estado da Organização de Cooperação de Xangai (OCX), organismo criado em 2001 e composto por vários países asiáticos (incluindo Rússia, Índia e Irão) para a colaboração na segurança regional e na luta contra o terrorismo separatismo étnico e extremismo religioso.

Como parte integrante desta viagem, o Presidente chinês também realiza uma visita de Estado ao Tajiquistão.

Pequim intensificou recentemente os esforços diplomáticos na Ásia Central, com o Presidente chinês a apelar ao aprofundamento dos laços económicos numa cúpula organizada pela China em maio do ano passado, com a presença de líderes de vários países da região.

As visitas de Estado são a convite do Presidente cazaque, Kassym-Jomart Tokayev, e do Presidente tadjique, Emomali Rakhmon, acrescenta o comunicado.